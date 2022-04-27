Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Nis 2022 - 14:57

Seda Sayan Evlendikten Sonra Açıldı Saçıldı! Minicik Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı; 25 Yaş Küçük Aşkı Çıldıracak! “59 Yaşındayım” Demedi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın kısa bir süre önce dünya evine girmişti. Dikkatleri üzerine çeken Seda Sayan’ın düğününe biricik oğlu katılmamıştı. Aralarında bir sorunun olduğunu düşündüren Seda Sayan’ın evlendikten sonraki paylaşımı nefesleri kesti. Açılıp saçılan Seda Sayan, minicik elbisesiyle bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…