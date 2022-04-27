Seda Sayan Evlendikten Sonra Açıldı Saçıldı! Minicik Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı; 25 Yaş Küçük Aşkı Çıldıracak! “59 Yaşındayım” Demedi…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın kısa bir süre önce dünya evine girmişti. Dikkatleri üzerine çeken Seda Sayan’ın düğününe biricik oğlu katılmamıştı. Aralarında bir sorunun olduğunu düşündüren Seda Sayan’ın evlendikten sonraki paylaşımı nefesleri kesti. Açılıp saçılan Seda Sayan, minicik elbisesiyle bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Seda Sayan, İstanbul’da dünya evine girmişti. Dikkatleri üzerine çeken Seda Sayan’ın düğününde nikah şahitliğini en yakın arkadaşları olan Safiye Soyman ve Esra Özmen yapmıştı. Çağlar Ökten’in nikah şahitliğini ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı. Seda Sayan’ın oğlunun düğünde olmaması şok etmişti. Şimdi ise Seda Sayan dekolteli bir kıyafet giyerek nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.