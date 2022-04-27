Müge Anlı’nın Kapısından Dönen Songül Karlı Hayatının Şokunu Yaşadı! Eski Eşi Öyle Bir İsimle Çalışıyormuş Ki… Neler Oluyor?

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırdığı yönündeki iddialar ile boşanma ve dolandırıcılık konusunda şikayetçi olduğu mahkemeleri arka arkaya açan Songül Karlı, eski eşi ile devam eden bir mahkemesinde karşı karşıya geldi. Eski eşinin kendisini dolandırdığını bir kez daha yenileyen Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü’nün de olduğu 3 sanığın 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasının devam ettiği mahkemede konuştu. Peki, Songül Karlı ve Metin Yüncü davasındaki son durum ne? Songül Karlı, Metin Yüncü tarafından dolandırıldı mı? İşte, detaylar…

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