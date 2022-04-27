Müge Anlı’nın Kapısından Dönen Songül Karlı Hayatının Şokunu Yaşadı! Eski Eşi Öyle Bir İsimle Çalışıyormuş Ki… Neler Oluyor?
Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırdığı yönündeki iddialar ile boşanma ve dolandırıcılık konusunda şikayetçi olduğu mahkemeleri arka arkaya açan Songül Karlı, eski eşi ile devam eden bir mahkemesinde karşı karşıya geldi. İşte Songül Karlı ve yaşadığı son olaylarla ilgili detaylar...
Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırdığı yönündeki iddialar ile boşanma ve dolandırıcılık konusunda şikayetçi olduğu mahkemeleri arka arkaya açan Songül Karlı, eski eşi ile devam eden bir mahkemesinde karşı karşıya geldi. Eski eşinin kendisini dolandırdığını bir kez daha yenileyen Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü’nün de olduğu 3 sanığın 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasının devam ettiği mahkemede konuştu. Peki, Songül Karlı ve Metin Yüncü davasındaki son durum ne? Songül Karlı, Metin Yüncü tarafından dolandırıldı mı? İşte, detaylar…
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27 Nis 2022 - 17:16 - Kırmızı Oda Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.