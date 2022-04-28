- 28 Nis 2022 - 04:37

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Devamı Yeni Dizinin Çalışmaları Bitti! Oktay Kaynarca Duyurdu; Sayılı Günleri Kaldı! Gümbür Gümbür Yakında Geliyor…

İlk altı sezonu ile çok ses getiren, yedinci sezonunda ise aniden ekranlardan kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ardında hayal kırıklığı yaşayan bir seyirci kitlesi bıraktı. Bir süredir yeniden başlayacağı konuşulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili yaşanan gelişmeleri, dizinin Hızır’ına hayat veren Oktay Kaynarca açıkladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2 ile ilgili son detaylar...

İlk altı sezonu ile çok ses getiren, yedinci sezonunda ise aniden ekranlardan kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ardında hayal kırıklığı yaşayan bir seyirci kitlesi bıraktı. Bir süredir yeniden başlayacağı konuşulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili yaşanan gelişmeleri, dizinin Hızır’ına hayat veren Oktay Kaynarca açıkladı. Oktay Kaynarca’dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin seyircisine gelen yeni dizi müjdesi ise, her şeyi değiştirdi! Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizi yeniden mi başlıyor? Oktay Kaynarca’nın yeni projesi ne? Oktay Kaynarca hangi dizide rol alacak, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

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28 Nis 2022 - 04:37 - Dizi Haberleri

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