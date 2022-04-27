Tarım Kredi Market Fiyatları Yarıladı; İndirimin Kralını Yaptı! Ayçiçek Yağı Bile Sadece 145 Lira; Tavuk, Un, Bakliyat… “Bedava!”
Vatandaşın beline yük olan zamlara Tarım Kredi Market’ten büyük rest geldi. Fiyatları yarılayan Tarım Kredi Market, resmen fiyatları yarıladı. İndirimin kralını yapan Tarım Kredi Market, dışarda 200 liraya yaklaşan Ayçiçek yağını bile sadece 145 liraya satışa çıkardığını resmen açıkladı! Tavuk, un ve bakliyat gibi ürünlerde de büyük indirimlerde bulunan Tarım Kredi Market, milyonlara “Resmen bedava” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Her geçen gün artan zamlara resti çeken ve indirim yapan Tarım Kredi Market, temel gıdadan et ve süt ürünlerine kadar birçok ihtiyaçta şok fiyatları raflarına yerleştirdi. Dikkatleri üzerine çeken bu indirimlerin sınırlı sayıda olacağını açıklayan Tarım Kredi Market, milyonları mağazalarına davet etti. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerde indirim yaptı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hasan Yılmaz olarak yorum yazıyorsun. Farklı bir hesapla oturum açıp yazmak için buraya, oturum açmadam misafir (anonim) olarak yazmak için ise buraya tıklayınız.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.