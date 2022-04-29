- 29 Nis 2022 - 22:06

Tarım Kredi Market Hafta Sonu Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatına “Raflarda Son Ürünler!”

Vatandaşın beline yük olan zamlara Tarım Kredi Market’ten büyük rest geldi. Fiyatları yarılayan Tarım Kredi Market, resmen fiyatları yarıladı. İndirimin kralını yapan Tarım Kredi Market, dışarda 200 liraya yaklaşan Ayçiçek yağını bile sadece 145 liraya satışa çıkardığını resmen açıkladı! Tavuk, un ve bakliyat gibi ürünlerde de büyük indirimlerde bulunan Tarım Kredi Market, milyonlara “Resmen bedava” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Her geçen gün artan zamlara resti çeken ve indirim yapan Tarım Kredi Market, temel gıdadan et ve süt ürünlerine kadar birçok ihtiyaçta şok fiyatları raflarına yerleştirdi. Dikkatleri üzerine çeken bu indirimlerin sınırlı sayıda olacağını açıklayan Tarım Kredi Market, milyonları mağazalarına davet etti. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerde indirim yaptı?

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29 Nis 2022 - 22:06 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Markette Çılgın Perşembe İndirimi! Kuşbaşı Et, Sıvıyağ, Pirinç, Deterjan… Hapsi 4 TL, 13 TL, 22 TL, 39 TL... Market Market Gezmeyin, Arasanız da Bulamazsınız! mask
Tarım Kredi Markette Çılgın Perşembe İndirimi! Kuşbaşı Et, Sıvıyağ, Pirinç, Deterjan… Hapsi 4 TL, 13 TL, 22 TL, 39 TL... Market Market Gezmeyin, Arasanız da Bulamazsınız!
Tarım Kredi Market İndirim Bombasını Patlattı! İndirimli Fiyatlar Şok Etti! Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat Fiyatları Düştü! Yetişen Alıyor; Raflar Bomboş! mask
Tarım Kredi Market İndirim Bombasını Patlattı! İndirimli Fiyatlar Şok Etti! Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat Fiyatları Düştü! Yetişen Alıyor; Raflar Bomboş!
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatı… Koşun, Yetişi, Alın… mask
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatı… Koşun, Yetişi, Alın…
Migros'tan Büyük Ramazan İndirimi! Migros, A101, Şok Market Bakakaldı, İndirimleri Tek Tek Açıklandı! Kuyruklar Var, Stoklar Tükendi! Bedava Gibi... mask
Migros'tan Büyük Ramazan İndirimi! Migros, A101, Şok Market Bakakaldı, İndirimleri Tek Tek Açıklandı! Kuyruklar Var, Stoklar Tükendi! Bedava Gibi...
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Ramazan da Öyle Bir Kampanya Yaptı ki; Tüm Vatandaş Sebze Meyveye Doyacak! Domates, Salatalık, Biber, Patates Fiyatları Düştü... mask
Tarım Kredi Market Çıldırdı! Ramazan da Öyle Bir Kampanya Yaptı ki; Tüm Vatandaş Sebze Meyveye Doyacak! Domates, Salatalık, Biber, Patates Fiyatları Düştü...
A101 Market Fiyatlarında İndirimi Gören Şok Oldu! Market Önünde İzdiham Var! Temel Gıdalarda, Salça, Meyve - Sebze, Kaşar Peyniri, Şampuan… “Resmen Bedava!” mask
A101 Market Fiyatlarında İndirimi Gören Şok Oldu! Market Önünde İzdiham Var! Temel Gıdalarda, Salça, Meyve - Sebze, Kaşar Peyniri, Şampuan… “Resmen Bedava!”
Tarım Kredi Market 5 litre Ayçiçek Yağlarında Çılgın İndirim Yaptı! Depo ve Raflar Ayçiçek Yağıyla Dolu! Ayçiçek Yağı Fiyatı 34 TL, 64 TL, 153 TL Düştü! İzdiham Var... mask
Tarım Kredi Market 5 litre Ayçiçek Yağlarında Çılgın İndirim Yaptı! Depo ve Raflar Ayçiçek Yağıyla Dolu! Ayçiçek Yağı Fiyatı 34 TL, 64 TL, 153 TL Düştü! İzdiham Var...
Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı 39 TL, Tavuk 56 TL, Bebek Bezi 54 Lira… BİM Market’le Yarışa Girdi! Raflar Boşalıyor… mask
Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı 39 TL, Tavuk 56 TL, Bebek Bezi 54 Lira… BİM Market’le Yarışa Girdi! Raflar Boşalıyor…
5 LT Ayçiçek Yağında Son İndirim! Sadece 3 Gün Geçerli Olacak; O Marketler Duyurdu! Koşun, Yetişin, Alın… Raflar Boşalıyor! mask
5 LT Ayçiçek Yağında Son İndirim! Sadece 3 Gün Geçerli Olacak; O Marketler Duyurdu! Koşun, Yetişin, Alın… Raflar Boşalıyor!
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! En Ucuz Sucuk, Çay, Un, Pirinç Burada! Boşuna Market Market Gezmeyin! Sadece 100 Liraya… mask
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! En Ucuz Sucuk, Çay, Un, Pirinç Burada! Boşuna Market Market Gezmeyin! Sadece 100 Liraya…
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Tarım Kredi Market Hafta Sonu Füzesini Fırlattı! Ayçiçek Yağı, Tavuk, Un, Şeker Ne Alırsan Büyük İndirim Geldi “Raflarda Son Ürünler!” mask
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