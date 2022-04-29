Tarım Kredi Markette Bomba Bayram İndirimi! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Tavuk, Un, Bakliyat… “Raflarda Son Ürünler!”

Her geçen gün artan zamlara resti çeken ve indirim yapan Tarım Kredi Market, temel gıdadan et ve süt ürünlerine kadar birçok ihtiyaçta şok fiyatları raflarına yerleştirdi. Dikkatleri üzerine çeken bu indirimlerin sınırlı sayıda olacağını açıklayan Tarım Kredi Market, milyonları mağazalarına davet etti. Peki, Tarım Kredi Market hangi ürünlerde indirim yaptı?

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