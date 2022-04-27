Alişan’ın Eşi Buse Varol’a Para Dayanmıyor! Hediyesi Akılları Başlardan Aldı, Dudakları Uçuklattı! Ne 40 Bin, Ne 50 Bin… “Yazık!”

Yakın zamanda ekranlara dönecek olan Buse Varol’un 40 bedenden 34 bedene kadar düştüğü biliniyor. Bölgesel incelme işlemleri yaptırarak tam tamına 44 santim incelen Buse Varol’un yeni hali ve tarzı bir bakanı bir daha baktırıyor. Lüks markalardan alışveriş yapmayı sevdiğiyle bilinen Buse Varol’un kendisi için aldığı hediyenin parası ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Buse Varol hediyesi için ne kadar ödeme yaptı?

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