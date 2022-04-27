Alişan’ın Eşi Buse Varol’a Para Dayanmıyor! Hediyesi Akılları Başlardan Aldı, Dudakları Uçuklattı! Ne 40 Bin, Ne 50 Bin… “Yazık!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, sosyal medyayı salladı geçti. Paranın dayanmadığına dair yorumlar alan Buse Varol’un kendisine almış olduğu hediye akılları başlardan aldı götürdü. Dudakları uçuklatan Buse Varol’un aldığı ürün ne 40 bin lira çıktı, ne de 50 bin! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda ekranlara dönecek olan Buse Varol’un 40 bedenden 34 bedene kadar düştüğü biliniyor. Bölgesel incelme işlemleri yaptırarak tam tamına 44 santim incelen Buse Varol’un yeni hali ve tarzı bir bakanı bir daha baktırıyor. Lüks markalardan alışveriş yapmayı sevdiğiyle bilinen Buse Varol’un kendisi için aldığı hediyenin parası ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, Buse Varol hediyesi için ne kadar ödeme yaptı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.