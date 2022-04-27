Tüm Emekli Vatandaşa Son Dakika Bilgisi Geldi! Herkes Hemen Hesaplarını Kontrol Etsin; Düğmeye Basıldı! Tam Tamına…
Ramazan Bayramı ikramiyeleri için ödemeler başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gerçekleştirilen açıklama sonrası hem Bağ-Kur, hem SSK, hem de Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyelerini alacağı gün netleşti. İşte Emekli ikramiyeleri ile ilgili son gelişme ve detaylar...
Ramazan Bayramı ikramiyeleri için ödemeler başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gerçekleştirilen açıklama sonrası hem Bağ-Kur, hem SSK, hem de Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyelerini alacağı gün netleşti! Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, kaç TL ödenecek? İşte, detaylar…
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27 Nis 2022 - 17:19 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.