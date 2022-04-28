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28 Nis 2022 - 00:27

Tüm Emekli Vatandaşa Son Dakika Müjdesi Geldi! Herkes Hemen Hesaplarını Kontrol Etsin; Düğmeye Basıldı! Tam Tamına…

Ramazan Bayramı ikramiyeleri için ödemeler başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gerçekleştirilen açıklama sonrası hem Bağ-Kur, hem SSK, hem de Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyelerini alacağı gün netleşti. İşte Emekli ikramiyeleri ile ilgili son gelişme ve detaylar...