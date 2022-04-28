- 28 Nis 2022 - 00:27

Tüm Emekli Vatandaşa Son Dakika Müjdesi Geldi! Herkes Hemen Hesaplarını Kontrol Etsin; Düğmeye Basıldı! Tam Tamına…

Ramazan Bayramı ikramiyeleri için ödemeler başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gerçekleştirilen açıklama sonrası hem Bağ-Kur, hem SSK, hem de Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyelerini alacağı gün netleşti. İşte Emekli ikramiyeleri ile ilgili son gelişme ve detaylar...

Ramazan Bayramı ikramiyeleri için ödemeler başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gerçekleştirilen açıklama sonrası hem Bağ-Kur, hem SSK, hem de Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyelerini alacağı gün netleşti! Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, kaç TL ödenecek? İşte, detaylar…

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28 Nis 2022 - 00:27 - Gündem

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