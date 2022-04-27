Seda Sayan ve Alişan Arasında Kıyametler Kopabilir! “Çocuğu Yaşında” Çağlar Ökten’le Evliliğine Öyle Bir Hediye Aldı Ki… “Dalga Geçmiş!”
Bir süredir aralarındaki yaş farkı ile gündemlerden düşmeyen Seda Sayan ve sevgilisi Çağlar Ökten ilişkilerini resmiyete döktü. Geçtiğimiz gün sade bir nikah töreni ile evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in nikahına çok az sayıda insan katıldı. Çok konuşulan bu nikahla ilgili bilinmeyen detaylar haberimizde...
Bir süredir aralarındaki yaş farkı ile gündemlerden düşmeyen Seda Sayan ve sevgilisi Çağlar Ökten ilişkilerini resmiyete döktü. Geçtiğimiz gün sade bir nikah töreni ile evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in nikahına çok az sayıda insan katıldı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in nikah törenine katılmayan ünlü şarkıcı Alişan ise, düğün hediyesi göndermeyi ihmal etmedi! Peki, Seda Sayan ile Çağlar Ökten evlendi mi, ne zaman evlendi? Alişan; Seda Sayan ile Çağlar Ökten’e düğün hediyesi ne aldı? İşte, detaylar…
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27 Nis 2022 - 16:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.