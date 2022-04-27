Seda Sayan ve Alişan Arasında Kıyametler Kopabilir! “Çocuğu Yaşında” Çağlar Ökten’le Evliliğine Öyle Bir Hediye Aldı Ki… “Dalga Geçmiş!”

Bir süredir aralarındaki yaş farkı ile gündemlerden düşmeyen Seda Sayan ve sevgilisi Çağlar Ökten ilişkilerini resmiyete döktü. Geçtiğimiz gün sade bir nikah töreni ile evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in nikahına çok az sayıda insan katıldı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in nikah törenine katılmayan ünlü şarkıcı Alişan ise, düğün hediyesi göndermeyi ihmal etmedi! Peki, Seda Sayan ile Çağlar Ökten evlendi mi, ne zaman evlendi? Alişan; Seda Sayan ile Çağlar Ökten’e düğün hediyesi ne aldı? İşte, detaylar…

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