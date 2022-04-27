Survivor’dan Elenen Yarışmacılara “Çok Büyük Para Cezası!” Perde Arkası Aralandı; Acun Medya Resti Çekti, Gidiyor! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şok bir olay yaşandı. Elenen yarışmacılardan gelen açıklamalar çok büyük bir para cezası ödeyeceklerini gösterdi. Perde arkası o ismin yapmış olduğu açıklamayla birlikte aralandı. Acun Medya’nın resti çektiği de gözler önüne serilirken; milyonlar ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı heyecanın yaşandığı Survivor All Star’da son elenen isim; Ayşe, Evrim, Gökhan ve Barış arasından Gökhan Keser olmuştu. Yarışmadan ayrılan bir isimse skandal açıklamalarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.