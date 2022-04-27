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27 Nis 2022 - 16:42

Survivor’dan Elenen Yarışmacılara “Çok Büyük Para Cezası!” Perde Arkası Aralandı; Acun Medya Resti Çekti, Gidiyor! Meğer…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şok bir olay yaşandı. Elenen yarışmacılardan gelen açıklamalar çok büyük bir para cezası ödeyeceklerini gösterdi. Perde arkası o ismin yapmış olduğu açıklamayla birlikte aralandı. Acun Medya’nın resti çektiği de gözler önüne serilirken; milyonlar ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…