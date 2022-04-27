Masterchef Yarışması İçin Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı! İlk Kez Açıkladı; Yayın Tarihi Ortaya Çıktı! Mehmet Şef Yok, Somer Şef…

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışmasının 2022 yılında yayınlanacak olan yeni sezonu ile ilgili beklenen açıklama Acun Ilıcalı’dan geldi. Ekranlara gelmeye devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasının geçtiğimiz günkü konseyinde müjdeyi veren Acun Ilıcalı, yarışmaya başvuruların başladığını da duyurdu. Öte yandan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının yeni jüri üyesi kadrosu da netleşti! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışması ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2022 yarışması jüri üyeleri kim? MasterChef Türkiye 2022 yarışması başvuruları nasıl yapılır? İşte, detaylar…