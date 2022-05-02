Yasak Elma Dizisi Akılları Beyinleri Eritti! Öldü Denilen Ölmedi, Ölmez Denilen Mezarda! Oyun Üzerine Oyun….

FOX TV ekranlarının entrikalı senaryosu ile beyinleri adeta yakan Yasak Elma dizisi, bu hafta yayınlanan son bölümü ile kafaları daha da karıştırdı. Yasak Elma dizisinin son bölümünde yer alan entrikalar adeta bir düğüme dönüşürken; Ekin’in başına gelenler ağızları adeta açık bıraktı. Öte yandan Yasak Elma dizisinin son bölümünün final sahnesi, dizinin yeni bölüm fragmanının şimdiden merak edilmesine neden oldu. Peki, Yasak Elma dizisinin 140. son bölümünde ne oldu? Yasak Elma dizisinin 141. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma dizisinde neler oluyor? İşte, detaylar…

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