Yasak Elma Dizisi Akılları Beyinleri Eritti! Öldü Denilen Ölmedi, Ölmez Denilen Mezarda! Oyun Üzerine Oyun….
FOX TV ekranlarının entrikalı senaryosu ile beyinleri adeta yakan Yasak Elma dizisi, bu hafta yayınlanan son bölümü ile kafaları daha da karıştırdı. Yasak Elma dizisinin son bölümünde yer alan entrikalar adeta bir düğüme dönüşürken; Ekin’in başına gelenler ağızları adeta açık bıraktı. İşte Yasak Elma Dizisi ile ilgili son detaylar...
FOX TV ekranlarının entrikalı senaryosu ile beyinleri adeta yakan Yasak Elma dizisi, bu hafta yayınlanan son bölümü ile kafaları daha da karıştırdı. Yasak Elma dizisinin son bölümünde yer alan entrikalar adeta bir düğüme dönüşürken; Ekin’in başına gelenler ağızları adeta açık bıraktı. Öte yandan Yasak Elma dizisinin son bölümünün final sahnesi, dizinin yeni bölüm fragmanının şimdiden merak edilmesine neden oldu. Peki, Yasak Elma dizisinin 140. son bölümünde ne oldu? Yasak Elma dizisinin 141. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma dizisinde neler oluyor? İşte, detaylar…
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02 May 2022 - 19:55 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.