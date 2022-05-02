Kurtlar Vadisi O Sahnelerle Yeniden Gündem Oldu! Tek Bir Sahne Miladı Yeniden Başlattı! İzleyenler Tekrar Tekrar İzliyor… Meğer 87. Bölüm…
Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran ve hala unutulmayan yapımlar arasındaki yerini koruyan Kurtlar Vadisi dizisi, yıllar sonra gündeme gelen bir detay ile yeniden yankı uyandırmayı başardı. Kurtlar Vadisi dizisinin 87. bölümünde yer alan o detay, tüm sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi de başardı. İşte o detay...
Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran ve hala unutulmayan yapımlar arasındaki yerini koruyan Kurtlar Vadisi dizisi, yıllar sonra gündeme gelen bir detay ile yeniden yankı uyandırmayı başardı. Kurtlar Vadisi dizisinin 87. bölümünde yer alan o detay, tüm sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi de başardı. Öte yandan o bölümde yer alan futbol maçının hangi takımlar arasında gerçekleştiği de büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Kurtlar Vadisi’nin 87. bölümündeki o detay ne? Kurtlar Vadisi 87. bölümünde gösterilen maç hangi takımın maçı? İşte, detaylar…
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02 May 2022 - 19:45 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.