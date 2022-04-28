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28 Nis 2022 - 04:28

Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Tüm Çalışmaları Bitirdi! Mehmet Şefin Yeni Adresi Gözleri Dolduruyor! Yerine Gelecek İsim…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten ayrıldığı açıklanan Mehmet Şef, hayranlarını büyük bir şok içerisinde bıraktı. Tüm çalışmalarını bitiren Acun Ilıcalı ve Mehmet Şef, kara haberi duyurdu. Mehmet Şefin yeni adresi belli olurken; Mehmet Şefin yerine gelecek olan isimde gündemde yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…