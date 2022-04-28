Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Tüm Çalışmaları Bitirdi! Mehmet Şefin Yeni Adresi Gözleri Dolduruyor! Yerine Gelecek İsim…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten ayrıldığı açıklanan Mehmet Şef, hayranlarını büyük bir şok içerisinde bıraktı. Tüm çalışmalarını bitiren Acun Ilıcalı ve Mehmet Şef, kara haberi duyurdu. Mehmet Şefin yeni adresi belli olurken; Mehmet Şefin yerine gelecek olan isimde gündemde yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının finaliyle birlikte ekranlardaki yerini alacak olan Masterchef yarışmasından Mehmet Şefin çekildiği ortaya çıktı. Dün akşam ekranlara gelen Survivor All Star’da sadece Danilo Şefin olması, yeni sezonda Danilo Şefin olduğunu gösterdi ama Somer Şef ve Mehmet Şef için soru işareti bırakmıştı. Mehmet Şef hakkında açıklama ise geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.