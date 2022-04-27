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27 Nis 2022 - 19:35

Survivor Yağmur Banda Minicik Şortunu Giydi; Alev Alev Yaktı! Dominik Adasını Salladı! “Batuhan Görmesin!” Sosyal Medya Çalkalanıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Yağmur Banda, yarışmadan elendikten sonra bambaşka birisi oldu. Minicik bir şort giyerek; alev alev yakan Yağmur Banda, Dominik Adası’ndan yapmış olduğu pozlarla nefesleri kesti. Batuhan Karacakaya’la aşk dedikodularına karışan Yağmur Banda, sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…