Survivor Yağmur Banda Minicik Şortunu Giydi; Alev Alev Yaktı! Dominik Adasını Salladı! “Batuhan Görmesin!” Sosyal Medya Çalkalanıyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Yağmur Banda, yarışmadan elendikten sonra bambaşka birisi oldu. Minicik bir şort giyerek; alev alev yakan Yağmur Banda, Dominik Adası’ndan yapmış olduğu pozlarla nefesleri kesti. Batuhan Karacakaya’la aşk dedikodularına karışan Yağmur Banda, sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının sın bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gökhan Keser’in elenmesiyle ilk kez paylaşımda bulunan Yağmur Banda, ilk paylaşımıyla tepkilere neden olmuştu. Şimdi ise sosyal medya hesabından minicik bir şortla paylaşım yaparak nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.