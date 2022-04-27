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27 Nis 2022 - 19:56

Hande Erçel 7 Asgari Ücreti Üzerine Giydi! Sosyal Medya Kaynıyor; Tepkiler Gırla! “Aç Uyuyan Çocuklar Var!” Bir Tek Çantası Bile…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, 7 asgari ücreti resmen üzerine giydi. Sosyal medyayı sallayan bu durum ağızların açık kalmasına neden oldu. “Aç uyuyan çocuklar var” yorumları bile yapılırken; tek bir çantasının bile servet değerinde olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…