- 27 Nis 2022 - 19:56 G: 27 Nis 2022 - 20:21

Hande Erçel 7 Asgari Ücreti Üzerine Giydi! Sosyal Medya Kaynıyor; Tepkiler Gırla! “Aç Uyuyan Çocuklar Var!” Bir Tek Çantası Bile…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, 7 asgari ücreti resmen üzerine giydi. Sosyal medyayı sallayan bu durum ağızların açık kalmasına neden oldu. “Aç uyuyan çocuklar var” yorumları bile yapılırken; tek bir çantasının bile servet değerinde olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin’le tanışan Hande Erçel, uzun bir aşk yaşamışlardı. Kısa bir süre önce yollarını ayıran ikiliden Hande Erçel ise Kaan Yıldırım’la aşk yaşamaya başlamıştı. Peki, Hande Erçel’in üzerindeki kıyafetlerin fiyatları ne kadar çıktı?

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27 Nis 2022 - 19:56 Ankara- Yaşam

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