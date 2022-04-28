Üç Kız Kardeş Dizisi Seyirciyi Utançtan Kıpkırmızı Etti!! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Final Zilleri Çalındı! Böyle Bir İhanet Görülmedi…
Şimdilerde salı gününün reyting zirvesini kimselere bırakmayan Üç Kız Kardeş dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile ortalığı adeta yıkıp, geçti. Son bölümünde yaşananlar ile seyircisinin adeta ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş dizisi, Somer ile Türkan arasındaki ilişkinin yeni boyutu ile de adeta ağızları açık bıraktı. Sizde sevilen dizi Üç Kız Kardeş ile ilgili son detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...
Şimdilerde salı gününün reyting zirvesini kimselere bırakmayan Üç Kız Kardeş dizisi, ekranlara gelen son bölümü ile ortalığı adeta yıkıp, geçti. Son bölümünde yaşananlar ile seyircisinin adeta ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş dizisi, Somer ile Türkan arasındaki ilişkinin yeni boyutu ile de adeta ağızları açık bıraktı. Öte yandan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı şimdiden dizinin seyircisi tarafından merak ile beklenmeye başlandı. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde ne oldu? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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28 Nis 2022 - 23:07 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.