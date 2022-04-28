Evlilik Kelimesini Duyunca 10 Km Uzaklaşan Burçlar Hangisidir? İşte Evliliğe En Uzak O Burçlar…
Özel ilişkilerin evlilik ile taçlandırılması herkesin hayali olsa da özellikle bu listede yer alan burçlardan biriyle birlikteyseniz bunu aklınızdan çıkarsanız çok iyi olur. Zira bu burçlar bırakın evlenmeyi, evlilik kelimesini duyduğu anda bile 10 kilometre uzağa kaçıyor. Sizde evlilik kelimesini geçince 10 km uzaklaşan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Özel ilişkilerin evlilik ile taçlandırılması herkesin hayali olsa da özellikle bu listede yer alan burçlardan biriyle birlikteyseniz bunu aklınızdan çıkarsanız çok iyi olur. Zira bu burçlar bırakın evlenmeyi, evlilik kelimesini duyduğu anda bile 10 kilometre uzağa kaçıyor! Peki, evlilik kelimesini duyunca 10 km uzaklaşan burçlar hangisidir? İşte evliliğe en uzak o burçlar…
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28 Nis 2022 - 08:49 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.