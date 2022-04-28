Özel ilişkilerin evlilik ile taçlandırılması herkesin hayali olsa da özellikle bu listede yer alan burçlardan biriyle birlikteyseniz bunu aklınızdan çıkarsanız çok iyi olur. Zira bu burçlar bırakın evlenmeyi, evlilik kelimesini duyduğu anda bile 10 kilometre uzağa kaçıyor! Peki, evlilik kelimesini duyunca 10 km uzaklaşan burçlar hangisidir? İşte evliliğe en uzak o burçlar…

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