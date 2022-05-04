- 04 May 2022 - 14:08

Oğlum Dizisinin Final Fişini Show TV Çekti! Seyirci Tepkili... Son Final Sahnesine Yürek Dayanmayacak! Artık Dizi Defterinden Adı Silindi! Neler Oluyor?

Ekranlara yeni dizilerin başlamaya devam ettiği şu günlerde, aynı zamanda reytinglere yenik düşen pek çok dizi de yavaş yavaş seyircisine veda ediyor. O dizilerden biri olduğu iddia edilen ve Show TV ekranlarından yayınlanan Oğlum dizisinin bir süredir seyircisi ile vedalaşacağı konuşuluyor. İşte Oğlum dizisi ile ilgili son gelişmeler...

Ekranlara yeni dizilerin başlamaya devam ettiği şu günlerde, aynı zamanda reytinglere yenik düşen pek çok dizi de yavaş yavaş seyircisine veda ediyor. O dizilerden biri olduğu iddia edilen ve Show TV ekranlarından yayınlanan Oğlum dizisinin bir süredir seyircisi ile vedalaşacağı konuşuluyor. Öte yandan sadık seyirci kitlesinin Oğlum dizisine dair beklediği final açıklaması gelmiş bulunuyor. Peki, Oğlum dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Oğlum dizisi ne zaman final yapıyor, bitiyor? İşte, detaylar…

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04 May 2022 - 14:08 - Dizi Haberleri

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