Show TV Oğlum Dizisinin Fişini Çekiyor! Son Final Sahnesine Yürek Dayanmayacak! Artık Defterden Adı Silindi! Neler Oluyor?
Ekranlara yeni dizilerin başlamaya devam ettiği şu günlerde, aynı zamanda reytinglere yenik düşen pek çok dizi de yavaş yavaş seyircisine veda ediyor. O dizilerden biri olduğu iddia edilen ve Show TV ekranlarından yayınlanan Oğlum dizisinin bir süredir seyircisi ile vedalaşacağı konuşuluyor. İşte Oğlum dizisi ile ilgili son gelişmeler...
Ekranlara yeni dizilerin başlamaya devam ettiği şu günlerde, aynı zamanda reytinglere yenik düşen pek çok dizi de yavaş yavaş seyircisine veda ediyor. O dizilerden biri olduğu iddia edilen ve Show TV ekranlarından yayınlanan Oğlum dizisinin bir süredir seyircisi ile vedalaşacağı konuşuluyor. Öte yandan sadık seyirci kitlesinin Oğlum dizisine dair beklediği final açıklaması gelmiş bulunuyor. Peki, Oğlum dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Oğlum dizisi ne zaman final yapıyor, bitiyor? İşte, detaylar…
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28 Nis 2022 - 08:52 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.