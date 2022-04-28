Gülşah Saraçoğlu'nun Estetiksiz Haliyle Şaşırttı! Görenler “Yok Artık” Dedi! Dişleri, Dudakları, Adeta Yeniden Doğmuş...

Moda dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Gülşah Saraçoğlu, eski fotoğraflarının ortaya çıkması ile magazin basının gündemine adeta bomba gibi düştü. Tasarladığı eşsiz elbiselerin yanı sıra Doya Doya Moda isimli yarışmanın jüri üyeliğini yapmasıyla da adından çok söz ettiren Gülşah Saraçoğlu, estetikli ile doğal hali arasındaki fark ile herkesi adeta şaşkına çevirdi. Öte yandan Gülşah Saraçoğlu’nun o hallerini görenler, ünlü ismi resmen tanıyamadı! Peki, Gülşah Saraçoğlu'nun estetiksiz hali nasıl? Gülşah Saraçoğlu’nun doğal hali nasıl? Gülşah Saraçoğlu’nun eski hali nasıl? İşte, detaylar…

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