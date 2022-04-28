- 28 Nis 2022 - 08:54 G: 28 Nis 2022 - 09:00

Gülşah Saraçoğlu'nun Estetiksiz Haliyle Şaşırttı! Görenler “Yok Artık” Dedi! Dişleri, Dudakları, Adeta Yeniden Doğmuş...

Moda dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Gülşah Saraçoğlu, eski fotoğraflarının ortaya çıkması ile magazin basının gündemine adeta bomba gibi düştü. Tasarladığı eşsiz elbiselerin yanı sıra Doya Doya Moda isimli yarışmanın jüri üyeliğini yapmasıyla da adından çok söz ettiren Gülşah Saraçoğlu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

Moda dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Gülşah Saraçoğlu, eski fotoğraflarının ortaya çıkması ile magazin basının gündemine adeta bomba gibi düştü. Tasarladığı eşsiz elbiselerin yanı sıra Doya Doya Moda isimli yarışmanın jüri üyeliğini yapmasıyla da adından çok söz ettiren Gülşah Saraçoğlu, estetikli ile doğal hali arasındaki fark ile herkesi adeta şaşkına çevirdi. Öte yandan Gülşah Saraçoğlu’nun o hallerini görenler, ünlü ismi resmen tanıyamadı! Peki, Gülşah Saraçoğlu'nun estetiksiz hali nasıl? Gülşah Saraçoğlu’nun doğal hali nasıl? Gülşah Saraçoğlu’nun eski hali nasıl? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

28 Nis 2022 - 08:54 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Darbe Üzerine Darbe! Fahriye Evcen Elini Eteğini Çekince; Final Kararı Verildi! Bundan Sonra… mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisine Darbe Üzerine Darbe! Fahriye Evcen Elini Eteğini Çekince; Final Kararı Verildi! Bundan Sonra…
Hande Erçel, Yeni Sevgilisi Kaan Yıldırım’a Büyük Aşkını Haykırdı! “Sana Aşığım” Dedi, Ortalık Karıştı! Kerem Bürsin Gözyaşlarına Boğulacak… mask
Hande Erçel, Yeni Sevgilisi Kaan Yıldırım’a Büyük Aşkını Haykırdı! “Sana Aşığım” Dedi, Ortalık Karıştı! Kerem Bürsin Gözyaşlarına Boğulacak…
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından Acı Veren Veda Haberi! Kafasında Bitirdi, Resti Çekti! Gözyaşları Sel Olup Akıyor… mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sından Acı Veren Veda Haberi! Kafasında Bitirdi, Resti Çekti! Gözyaşları Sel Olup Akıyor…
Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef Yarışmadan Çekildi! Ayrılma Nedenleri Yıkım Yarattı; Yerlerine Gelecek İsimler Belli Oldu! Meğer Perde Arkası… mask
Masterchef Mehmet Şef ve Somer Şef Yarışmadan Çekildi! Ayrılma Nedenleri Yıkım Yarattı; Yerlerine Gelecek İsimler Belli Oldu! Meğer Perde Arkası…
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Tüm Çalışmaları Bitirdi! Mehmet Şefin Yeni Adresi Gözleri Dolduruyor! Yerine Gelecek İsim… mask
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Tüm Çalışmaları Bitirdi! Mehmet Şefin Yeni Adresi Gözleri Dolduruyor! Yerine Gelecek İsim…
Survivor All Star Yarışmasının Büyük Final Tarihi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Toplantıları Bitirdi; Kararını Verdi! O Tarihte… Gözyaşları Sel Oldu! mask
Survivor All Star Yarışmasının Büyük Final Tarihi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Toplantıları Bitirdi; Kararını Verdi! O Tarihte… Gözyaşları Sel Oldu!
Üç Kız Kardeş Dizisinden Türkan’ın Vedası Şok Etti! Somer ve Rüçhan Göbek Atacak; Mine Kına Yakacak! Sosyal Medya Yıkılıyor… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Türkan’ın Vedası Şok Etti! Somer ve Rüçhan Göbek Atacak; Mine Kına Yakacak! Sosyal Medya Yıkılıyor…
SSK ve Bağ-Kur Emekli Vatandaşlara Müjdeli Haber! Tarih Verildi, Hesaplara Paralar Aktarılıyor! Devlet Düğmeye Bastı… mask
SSK ve Bağ-Kur Emekli Vatandaşlara Müjdeli Haber! Tarih Verildi, Hesaplara Paralar Aktarılıyor! Devlet Düğmeye Bastı…
Aziz Dizisinde Dilruba'nın Kalemi Kırıldı! Show TV Bir Dakika Bile Katlanmak İstemedi; Pılını Pırtını Toplamasını İstedi! Finale Son Bir Adım… mask
Aziz Dizisinde Dilruba'nın Kalemi Kırıldı! Show TV Bir Dakika Bile Katlanmak İstemedi; Pılını Pırtını Toplamasını İstedi! Finale Son Bir Adım…
ATV’den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kararı! 200. Bölüm İçin Her Şey Netleşti; Hızır, Alparslan ve İlyas Yeniden Bir Arada! Geliyorlar… mask
ATV’den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kararı! 200. Bölüm İçin Her Şey Netleşti; Hızır, Alparslan ve İlyas Yeniden Bir Arada! Geliyorlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Show TV Oğlum Dizisinin Fişini Çekiyor! Son Final Sahnesine Yürek Dayanmayacak! Artık Defterden Adı Silindi! Neler Oluyor? mask
Show TV Oğlum Dizisinin Fişini Çekiyor! Son Final Sahnesine Yürek Dayanmayacak! Artık Defterden Adı Silindi! Neler Oluyor?
Evlilik Kelimesini Duyunca 10 Km Uzaklaşan Burçlar Hangisidir? İşte Evliliğe En Uzak O Burçlar… mask
Evlilik Kelimesini Duyunca 10 Km Uzaklaşan Burçlar Hangisidir? İşte Evliliğe En Uzak O Burçlar…
En Yalaka Burçlar Hangisidir? İşte Tatlı Diliyle En Gözde Olan O Burçlar… mask
En Yalaka Burçlar Hangisidir? İşte Tatlı Diliyle En Gözde Olan O Burçlar…
Üç Kız Kardeş Dizisi Seyirciyi Utançtan Mosmor Etti!! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Final Zilleri Çalındı! Böyle Bir İhanet Görülmedi… mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Seyirciyi Utançtan Mosmor Etti!! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Final Zilleri Çalındı! Böyle Bir İhanet Görülmedi…
Tarım Kredi Markette Çılgın Perşembe İndirimi! Kuşbaşı Et, Sıvıyağ, Pirinç, Deterjan… Hapsi 4 TL, 13 TL, 22 TL, 39 TL... Market Market Gezmeyin, Arasanız da Bulamazsınız! mask
Tarım Kredi Markette Çılgın Perşembe İndirimi! Kuşbaşı Et, Sıvıyağ, Pirinç, Deterjan… Hapsi 4 TL, 13 TL, 22 TL, 39 TL... Market Market Gezmeyin, Arasanız da Bulamazsınız!
ŞOK Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Görülmemiş Büyük İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 32 TL, 65 TL, 106 TL, Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes İndirime Doyacak! mask
ŞOK Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Görülmemiş Büyük İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 32 TL, 65 TL, 106 TL, Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes İndirime Doyacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status