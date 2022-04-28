Gülşah Saraçoğlu'nun Estetiksiz Haliyle Şaşırttı! Görenler “Yok Artık” Dedi! Dişleri, Dudakları, Adeta Yeniden Doğmuş...
Moda dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Gülşah Saraçoğlu, eski fotoğraflarının ortaya çıkması ile magazin basının gündemine adeta bomba gibi düştü. Tasarladığı eşsiz elbiselerin yanı sıra Doya Doya Moda isimli yarışmanın jüri üyeliğini yapmasıyla da adından çok söz ettiren Gülşah Saraçoğlu ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Moda dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Gülşah Saraçoğlu, eski fotoğraflarının ortaya çıkması ile magazin basının gündemine adeta bomba gibi düştü. Tasarladığı eşsiz elbiselerin yanı sıra Doya Doya Moda isimli yarışmanın jüri üyeliğini yapmasıyla da adından çok söz ettiren Gülşah Saraçoğlu, estetikli ile doğal hali arasındaki fark ile herkesi adeta şaşkına çevirdi. Öte yandan Gülşah Saraçoğlu’nun o hallerini görenler, ünlü ismi resmen tanıyamadı! Peki, Gülşah Saraçoğlu'nun estetiksiz hali nasıl? Gülşah Saraçoğlu’nun doğal hali nasıl? Gülşah Saraçoğlu’nun eski hali nasıl? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
28 Nis 2022 - 08:54 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.