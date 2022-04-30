Benzin, Motorin Ve LPG'ye Tam Tamına 5 TL KDV Ve ÖTV indirimi! Akaryakıt Litre Fiyatları Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP Ve Total 28 Nisan Fiyat Listesi

Bir süredir düzenli olarak artış yaşayan akaryakıt fiyatları, brent petrolün varil fiyatında yaşanmaya başlayan gerileme nedeniyle düşüşe geçti. Ara ara indirim ile vatandaşları sevindiren akaryakıt fiyatları, bu düşüşe rağmen vatandaşın istediği seviyeye henüz gerilemedi. Öte yandan buna çözüm aramak için harekete geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), akaryakıtta ÖTV ve KDV indirimini gündemine aldı. Peki, akaryakıt fiyatları düşecek mi? Akaryakıta KDV ve ÖTV indirimi gelecek mi? İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 28 Nisan fiyat listesi…

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