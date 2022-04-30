Benzin, Motorin Ve LPG'ye Tam Tamına 5 TL KDV Ve ÖTV indirimi! Akaryakıt Litre Fiyatları Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP Ve Total 28 Nisan Fiyat Listesi
Bir süredir düzenli olarak artış yaşayan akaryakıt fiyatları, brent petrolün varil fiyatında yaşanmaya başlayan gerileme nedeniyle düşüşe geçti. Ara ara indirim ile vatandaşları sevindiren akaryakıt fiyatları, bu düşüşe rağmen vatandaşın istediği seviyeye henüz gerilemedi. Akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişme ve detaylar ise haberimizde...
Bir süredir düzenli olarak artış yaşayan akaryakıt fiyatları, brent petrolün varil fiyatında yaşanmaya başlayan gerileme nedeniyle düşüşe geçti. Ara ara indirim ile vatandaşları sevindiren akaryakıt fiyatları, bu düşüşe rağmen vatandaşın istediği seviyeye henüz gerilemedi. Öte yandan buna çözüm aramak için harekete geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), akaryakıtta ÖTV ve KDV indirimini gündemine aldı. Peki, akaryakıt fiyatları düşecek mi? Akaryakıta KDV ve ÖTV indirimi gelecek mi? İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 28 Nisan fiyat listesi…
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30 Nis 2022 - 20:42 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.