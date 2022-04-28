Altın Fiyatları Büyük Çakıldı! Çeyrek ve Gram Altında Öyle Bir Düşüş Yaşadı Ki, Kuyumcular Ağzına Kadar Doldu! Her An 600 Lira Olabilir! Son Fırsat… İşte 28 Nisan Altın Fiyatları…
Bir süredir inişli çıkışlı bir seyir içerisinde hem yatırımcıların hem de yatırımcı olmayan vatandaşların dikkatini çeken altın fiyatları, yeni haftada da hareketliliğini korudu. Özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed’in gerçekleştireceği mayıs toplantısı öncesi aşağı yönlü bir trend yakalayan altın fiyatlarına dair pek çok uzman isim de tahminlerde bulundu. İşte Altın fiyatları ile ilgili son detaylar...
Bir süredir inişli çıkışlı bir seyir içerisinde hem yatırımcıların hem de yatırımcı olmayan vatandaşların dikkatini çeken altın fiyatları, yeni haftada da hareketliliğini korudu. Özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed’in gerçekleştireceği mayıs toplantısı öncesi aşağı yönlü bir trend yakalayan altın fiyatlarına dair pek çok uzman isim de tahminlerde bulundu. O tahminlerden sonra altın fiyatlarının ne denli bir seyir halinde olacağı da ortaya çıktı! Peki, gram altın fiyatı düştü mü? Gram altın fiyatı yükselecek mi? Altın fiyatları güncel ne kadar? İşte 28 Nisan altın fiyatları…
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28 Nis 2022 - 09:04 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.