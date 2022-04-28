- 28 Nis 2022 - 09:04 G: 28 Nis 2022 - 09:15

Altın Fiyatları Büyük Çakıldı! Çeyrek ve Gram Altında Öyle Bir Düşüş Yaşadı Ki, Kuyumcular Ağzına Kadar Doldu! Her An 600 Lira Olabilir! Son Fırsat… İşte 28 Nisan Altın Fiyatları…

Bir süredir inişli çıkışlı bir seyir içerisinde hem yatırımcıların hem de yatırımcı olmayan vatandaşların dikkatini çeken altın fiyatları, yeni haftada da hareketliliğini korudu. Özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed’in gerçekleştireceği mayıs toplantısı öncesi aşağı yönlü bir trend yakalayan altın fiyatlarına dair pek çok uzman isim de tahminlerde bulundu. İşte Altın fiyatları ile ilgili son detaylar...

Bir süredir inişli çıkışlı bir seyir içerisinde hem yatırımcıların hem de yatırımcı olmayan vatandaşların dikkatini çeken altın fiyatları, yeni haftada da hareketliliğini korudu. Özellikle Amerikan Merkez Bankası Fed’in gerçekleştireceği mayıs toplantısı öncesi aşağı yönlü bir trend yakalayan altın fiyatlarına dair pek çok uzman isim de tahminlerde bulundu. O tahminlerden sonra altın fiyatlarının ne denli bir seyir halinde olacağı da ortaya çıktı! Peki, gram altın fiyatı düştü mü? Gram altın fiyatı yükselecek mi? Altın fiyatları güncel ne kadar? İşte 28 Nisan altın fiyatları…

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28 Nis 2022 - 09:04 - Gündem

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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Altın Fiyatları Büyük Çakıldı! Çeyrek ve Gram Altında Öyle Bir Düşüş Yaşadı Ki, Kuyumcular Ağzına Kadar Doldu! Her An 600 Lira Olabilir! Son Fırsat… İşte 28 Nisan Altın Fiyatları… mask
Altın Fiyatları Büyük Çakıldı! Çeyrek ve Gram Altında Öyle Bir Düşüş Yaşadı Ki, Kuyumcular Ağzına Kadar Doldu! Her An 600 Lira Olabilir! Son Fırsat… İşte 28 Nisan Altın Fiyatları…
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