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28 Nis 2022 - 09:25

Survivor Batuhan Gözyaşlarına Boğulacak; Kahrolacak! Acun Ilıcalı Kara Haberi Verdi… Yarışmayı Bırakması An Meselesi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran ve şampiyon olmak için tüm mücadelesini veren Batuhan Karacakaya’ya hayatını mahvedecek haber verildi! Gözyaşlarına boğulacağı düşünülen Batuhan’ın kahrolacağı da gözler önüne serildi. Acun Ilıcalı’nın kara haberi verdiği gündeme gelirken; yarışmayı bırakmak zorunda kalacağı düşülmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…