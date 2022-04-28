- 28 Nis 2022 - 09:25 G: 28 Nis 2022 - 09:27

Survivor Batuhan Gözyaşlarına Boğulacak; Kahrolacak! Acun Ilıcalı Kara Haberi Verdi… Yarışmayı Bırakması An Meselesi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran ve şampiyon olmak için tüm mücadelesini veren Batuhan Karacakaya’ya hayatını mahvedecek haber verildi! Gözyaşlarına boğulacağı düşünülen Batuhan’ın kahrolacağı da gözler önüne serildi. Acun Ilıcalı’nın kara haberi verdiği gündeme gelirken; yarışmayı bırakmak zorunda kalacağı düşülmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan All Star’da eleme yapılmış; Evrim, Gökhan, Barış ve Ayşe arasından hayallerine veda eden isim Gökhan Keser olmuştu. Yeni bölüm için çalışmalar başlarken; Batuhan Karacakaya’ya kahrolacağı haber verildi. Peki, neler oluyor?

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28 Nis 2022 - 09:25 Ankara- Yaşam

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