Yasak Elma Dizisinden Ender, Kumru, Çağatay ve Doğan Ayrılıyor! Yeni Kadro Kurulacak; Nesrin Cavadzade İçin Şok Anlaşma! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden kahreden haberler geliyor. Kadronun yarısından çoğunun yeni sezonda olmayacağı gündeme bomba gibi düştü. Şevval Sam’ın hayat verdiği Ender ve Biran Damla Yılmaz’ın canlandırdığı Kumru karakterleri başta olmak üzere Berk Oktay ve Murat Aygen’inde bu sezon son çalışmalarının olduğu ortaya çıktı! Peki, kurulan yeni kadroda; Şahika karakteriyle büyük bir iz bırakmış olan Nesrin Cavadzade olacak mı?
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. 5 sezondur ekranlardaki macerasına kaldığı yerden devam eden Yasak Elma dizisinin 6. sezonunda büyük değişikliklerin yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.