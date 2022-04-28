Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Alişan Öyle İsimleri Araya Soktu Ki, Yapımcılar Anında Devreye Girdi! Camdaki Kız Deniliyordu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol yakın zamanda ekranlarda olacağı biliniyordu ama hangi diziyle sevenlerinin karşısında olacağı bilinmiyordu. Yeni dizisi ortaya çıkan Buse Varol, ağızların açık kalmasına neden oldu! Alişan’ın tanıdıklarını devreye soktuğu ve yapımcıları ikna ettiği gündeme bomba gibi düştü. Peki, Camdaki Kız dizisiyle anılan Buse Varol hangi diziyle ekranlara gelecek?
Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Buse Varol, kısa bir süre önce Alişan’la boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Eliz’in doğum gününde pasta krizi yaşayan ikili, yüzüklerini bile çıkarmıştı. Öyle ki, Alişan’ın evini terk ettiği bile gündeme gelmişti. Bu iddialar konuşulurken; Buse Varol ve Alişan ise el ele görüntülenerek aralarında bir sorun olmadığını göstermişti. Şimdi ise Buse Varol’un şok bir diziyle anlaşma yaptığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.