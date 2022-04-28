Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Alişan Öyle İsimleri Araya Soktu Ki, Yapımcılar Anında Devreye Girdi! Camdaki Kız Deniliyordu…

Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Buse Varol, kısa bir süre önce Alişan’la boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Eliz’in doğum gününde pasta krizi yaşayan ikili, yüzüklerini bile çıkarmıştı. Öyle ki, Alişan’ın evini terk ettiği bile gündeme gelmişti. Bu iddialar konuşulurken; Buse Varol ve Alişan ise el ele görüntülenerek aralarında bir sorun olmadığını göstermişti. Şimdi ise Buse Varol’un şok bir diziyle anlaşma yaptığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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