- 28 Nis 2022 - 10:11 G: 28 Nis 2022 - 10:15

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Alişan Öyle İsimleri Araya Soktu Ki, Yapımcılar Anında Devreye Girdi! Camdaki Kız Deniliyordu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol yakın zamanda ekranlarda olacağı biliniyordu ama hangi diziyle sevenlerinin karşısında olacağı bilinmiyordu. Yeni dizisi ortaya çıkan Buse Varol, ağızların açık kalmasına neden oldu! Alişan’ın tanıdıklarını devreye soktuğu ve yapımcıları ikna ettiği gündeme bomba gibi düştü. Peki, Camdaki Kız dizisiyle anılan Buse Varol hangi diziyle ekranlara gelecek?

Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Buse Varol, kısa bir süre önce Alişan’la boşanma iddialarıyla gündeme gelmişti. Eliz’in doğum gününde pasta krizi yaşayan ikili, yüzüklerini bile çıkarmıştı. Öyle ki, Alişan’ın evini terk ettiği bile gündeme gelmişti. Bu iddialar konuşulurken; Buse Varol ve Alişan ise el ele görüntülenerek aralarında bir sorun olmadığını göstermişti. Şimdi ise Buse Varol’un şok bir diziyle anlaşma yaptığı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Nis 2022 - 10:11 Ankara- Yaşam

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