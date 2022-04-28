Survivor All Star’da Görülmemiş, Duyulmamış Olay! Evrim Gidiyor, Gökhan Geri Geliyor! 16 Yıl Sonra Skandal Hata… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da şok bir olay yaşandı! Survivor yarışması ekran macerasına başladığı günden beri böylesi ne görüldü, ne de duyuldu! Ayşe, Gökhan, Evrim ve Barış potasında elenen isim Gökhan olmuştu ama şimdi Evrim gidiyor, Gökhan ise yeniden geliyor! 16 yıldır ekranlarda olan Survivor’da skandal bir hata yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Ödül oyunu sonrasında cezalı olan Kırmızı takım oyunu kazanmasına rağmen Mavi takımın ödülü almıştı. Konseyde ise bir isim hayallerine veda edecek kişi olacaktı. Ayşe, Barış, Evrim ve Gökhan arasından hayallerine veda eden isim Gökhan olarak açıklanmıştı ama şimdi şok bir olay yaşandı ve Gökhan Keser yeniden yarışmaya katıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.