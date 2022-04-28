Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Nis 2022 - 10:30

Survivor All Star’da Görülmemiş, Duyulmamış Olay! Evrim Gidiyor, Gökhan Geri Geliyor! 16 Yıl Sonra Skandal Hata… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da şok bir olay yaşandı! Survivor yarışması ekran macerasına başladığı günden beri böylesi ne görüldü, ne de duyuldu! Ayşe, Gökhan, Evrim ve Barış potasında elenen isim Gökhan olmuştu ama şimdi Evrim gidiyor, Gökhan ise yeniden geliyor! 16 yıldır ekranlarda olan Survivor’da skandal bir hata yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…