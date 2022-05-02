Seda Sayan’a Oğlu Engin Resti Çekti! Araları Çok Fena Açık, Kendisinden 2 Yaş Büyük “Cici Babasıyla” Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’a oğlundan çok büyük bir darbe indi. Aralarının çok fena açık olduğu konuşulan Seda Sayan ve Oğulcan Engin, milyonları büyük bir şok içerisinde bıraktı. Oğulcan Engin’den sadece 2 yaş büyük olan “Cici babasıyla” kriz üzerine kriz yaşayan Oğulcan Engin, şok içerisinde bıraktı! Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce Seda Sayan ve kendisinden 25 yaş küçük aşkı Çağlar Ökten’le dünya evine giren Seda Sayan, hayranlarına büyük bir şok yaşamıştı. 7 Mayıs’ta Prag’ta bir daha dünya evine girecek olan Seda Sayan’ın İstanbul’da yapılan düğününe biricik oğlu Oğulcan Engin katılmamış, kız arkadaşıyla ciğer yemeğe gitmişti! Peki, Seda Sayan ve Oğulcan Engin’in arası açık mı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.