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02 May 2022 - 21:21

Seda Sayan’a Oğlu Engin Resti Çekti! Araları Çok Fena Açık, Kendisinden 2 Yaş Büyük “Cici Babasıyla” Kriz Üzerine Kriz Yaşanıyor! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’a oğlundan çok büyük bir darbe indi. Aralarının çok fena açık olduğu konuşulan Seda Sayan ve Oğulcan Engin, milyonları büyük bir şok içerisinde bıraktı. Oğulcan Engin’den sadece 2 yaş büyük olan “Cici babasıyla” kriz üzerine kriz yaşayan Oğulcan Engin, şok içerisinde bıraktı! Peki, neler oluyor?