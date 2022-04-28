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28 Nis 2022 - 11:28

Survivor Ekstra’dan “Kovulan” Semih Öztürk Şampiyonu İfşaladı! Nisa Mı, Atakan Mı, Batuhan Mı? Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Ekstra programında yer alan Semih Öztürk, kısa bir süre önce programdan kovulmasıyla ilgili iddialarla gündeme gelmişti. Semih Öztürk, şimdi ise Survivor All Star yarışmasının şampiyonunu ifşaladı. Milyonları Nisa, Atakan ve Batuhan arasında arafta bırakan Semih Öztürk, şok içerisinde bıraktı! Öyle bir şey dedi ki…