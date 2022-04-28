- 28 Nis 2022 - 11:28 G: 28 Nis 2022 - 11:49

Survivor Ekstra’dan “Kovulan” Semih Öztürk Şampiyonu İfşaladı! Nisa Mı, Atakan Mı, Batuhan Mı? Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Ekstra programında yer alan Semih Öztürk, kısa bir süre önce programdan kovulmasıyla ilgili iddialarla gündeme gelmişti. Semih Öztürk, şimdi ise Survivor All Star yarışmasının şampiyonunu ifşaladı. Milyonları Nisa, Atakan ve Batuhan arasında arafta bırakan Semih Öztürk, şok içerisinde bıraktı! Öyle bir şey dedi ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında şimdiden her bir isim gönüllerde şampiyon olmuş konumda. Yarışmanın Temmuz sonlarına doğru ekranlara veda edeceği ortaya çıkmıştı. Temmuz ayında bir ismin kupayı kaldıracağı biliniyordu ama kimin kupayı kaldıracağı bilinmiyordu. Semih Öztürk, öyle bir paylaşımda bulundu ki…

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28 Nis 2022 - 11:28 Ankara- Yaşam

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