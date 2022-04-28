Survivor Ekstra’dan “Kovulan” Semih Öztürk Şampiyonu İfşaladı! Nisa Mı, Atakan Mı, Batuhan Mı? Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Ekstra programında yer alan Semih Öztürk, kısa bir süre önce programdan kovulmasıyla ilgili iddialarla gündeme gelmişti. Semih Öztürk, şimdi ise Survivor All Star yarışmasının şampiyonunu ifşaladı. Milyonları Nisa, Atakan ve Batuhan arasında arafta bırakan Semih Öztürk, şok içerisinde bıraktı! Öyle bir şey dedi ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında şimdiden her bir isim gönüllerde şampiyon olmuş konumda. Yarışmanın Temmuz sonlarına doğru ekranlara veda edeceği ortaya çıkmıştı. Temmuz ayında bir ismin kupayı kaldıracağı biliniyordu ama kimin kupayı kaldıracağı bilinmiyordu. Semih Öztürk, öyle bir paylaşımda bulundu ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.