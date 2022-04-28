Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Kırmızlar İçerisinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… Sıcakları Bastırdı; “Sen Neymişsin!” Instagram’ı Salladı!

Başrollerinde Veda Yurtsever, Özgü Kaya, İclal Aydın, Berker Güven ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını sallıyor. Dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın’ın çok okunan kitabı Üç Kız Kardeş’ten uyarlanarak ekranlara taşınan dizi, reyting rekorlarını arka arkaya kırıyor. Kitlesi giderek artan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu nefes kesen pozu gündemin konuşulanları arasında yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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