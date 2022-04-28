Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Kırmızlar İçerisinde Öyle Bir Poz Verdi Ki… Sıcakları Bastırdı; “Sen Neymişsin!” Instagram’ı Salladı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren güzel oyuncu Özgü Kaya, nefesleri kesti. Kırmızılar içerisinde bir poz veren güzel oyuncu; sıcakları bastırdı. Binlerce kişi tarafından “Sen neymişsin be” yorumlarını alan Özgü Kaya, Instagram’ı adeta salladı, yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Veda Yurtsever, Özgü Kaya, İclal Aydın, Berker Güven ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını sallıyor. Dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın’ın çok okunan kitabı Üç Kız Kardeş’ten uyarlanarak ekranlara taşınan dizi, reyting rekorlarını arka arkaya kırıyor. Kitlesi giderek artan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu nefes kesen pozu gündemin konuşulanları arasında yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.