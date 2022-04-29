Ankara'da 2-3-4 Mayıs Bayramda Toplu Taşıma Bedava Mı? Ankara'da EGO otobüs, metro bedava mı? Ankara'da saat kaçta toplu taşıma ücretsiz?

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar da daha önceki bayramlarda gerçekleştirilen indirimli tarifelerin ya da rutin uygulamaların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. O uygulamalardan biri olan bayramlarda bedava toplu taşıma uygulaması için ise, son karar Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunuyor. Peki, Ankara'da Arefe ve Ramazan Bayramı’nda EGO otobüs, özel halk otobüs ve metro ücretsiz mi? 2-3-4 Mayıs bayramda toplu taşıma bedava mı? İşte, detaylar…