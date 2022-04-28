- 28 Nis 2022 - 12:42 G: 28 Nis 2022 - 12:46

Ankara'da Arefe Ve Ramazan Bayramı’nda EGO Otobüs, Özel Halk Otobüs Ve Metro Ücretsiz Mi? 2-3-4 Mayıs Bayramda Toplu Taşıma Bedava Mı?

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar da daha önceki bayramlarda gerçekleştirilen indirimli tarifelerin ya da rutin uygulamaların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. O uygulamalardan biri olan bayramlarda bedava toplu taşıma uygulaması için ise, son karar Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunuyor. İşte Ankaralıların merakla beklediği EGO kararının detayları...

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar da daha önceki bayramlarda gerçekleştirilen indirimli tarifelerin ya da rutin uygulamaların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. O uygulamalardan biri olan bayramlarda bedava toplu taşıma uygulaması için ise, son karar Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunuyor. Peki, Ankara'da Arefe ve Ramazan Bayramı’nda EGO otobüs, özel halk otobüs ve metro ücretsiz mi? 2-3-4 Mayıs bayramda toplu taşıma bedava mı? İşte, detaylar…

28 Nis 2022 - 12:42 - Yaşam

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