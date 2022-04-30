Bayramda Toplu Taşıma (Ulaşım) Bedava Mı? Ankara'da EGO otobüs, metro bedava mı? Ankara'da saat kaçta toplu taşıma ücretsiz?
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar da daha önceki bayramlarda gerçekleştirilen indirimli tarifelerin ya da rutin uygulamaların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. O uygulamalardan biri olan bayramlarda bedava toplu taşıma uygulaması için ise, son karar Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunuyor. İşte Ankaralıların merakla beklediği EGO kararının detayları...
Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar da daha önceki bayramlarda gerçekleştirilen indirimli tarifelerin ya da rutin uygulamaların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. O uygulamalardan biri olan bayramlarda bedava toplu taşıma uygulaması için ise, son karar Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunuyor. Peki, Ankara'da Arefe ve Ramazan Bayramı’nda EGO otobüs, özel halk otobüs ve metro ücretsiz mi? 2-3-4 Mayıs bayramda toplu taşıma bedava mı? İşte, detaylar…
30 Nis 2022 - 20:44 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.