Anasayfa/

Foto Galeri/

02 May 2022 - 12:19

Bekçi Olmak İsteyen Milyonlara Müjdeli Haber Geldi! Başvuru Yapan Kariyer Sahibi Oluyor! Polis Akademisi 3.250 Bekçi Alımı İçin Düğmeye Basıldı, Şartlar Açıklandı!

Bir süredir alım gerçekleştirileceği bilinen başvuru yapacak olan adayların ise pür dikkat takip ettiği çarşı ve mahalle bekçili için Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı düğmeye bastı. Başvuruların başladığını duyuran Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, konuyla ilgili adaylarda aranacak olan şartları da açıkladı. İşte güncel Bekçi alımı ile ilgili detaylar...