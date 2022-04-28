- 28 Nis 2022 - 12:46 G: 28 Nis 2022 - 12:49

Bekçi Olmak İsteyen Milyonlara Son Dakika Haberi Geldi! Başvuru Yapan Meslek Sahibi Oluyor! Düğmeye Basıldı, Şartlar Açıklandı!

Bir süredir alım gerçekleştirileceği bilinen başvuru yapacak olan adayların ise pür dikkat takip ettiği çarşı ve mahalle bekçili için Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı düğmeye bastı. Başvuruların başladığını duyuran Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, konuyla ilgili adaylarda aranacak olan şartları da açıkladı. İşte güncel Bekçi alımı ile ilgili detaylar...

Bir süredir alım gerçekleştirileceği bilinen başvuru yapacak olan adayların ise pür dikkat takip ettiği çarşı ve mahalle bekçili için Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı düğmeye bastı. Başvuruların başladığını duyuran Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, konuyla ilgili adaylarda aranacak olan şartları da açıkladı. Peki, 2022 kaç adet bekçi alımı yapılacak? 2022 bekçi alımı şartları neler? 2022 bekçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? İşte, detaylar…

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28 Nis 2022 - 12:46 - Yaşam

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