- 29 Nis 2022 - 00:10

Aslı Enver Son Kancı Dudak Uçuklattı! 3 Dakikalık Reklam Filmi İçin Milyonlar Kazandı! Sosyal Medya İnliyor!

Aslı Enver, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Daha önce Selma Ergeç ve Burcu Esmersoy gibi iddialı isimlerin oynadığı bir banka reklamında bu kez Aslı Enver kamera karşısına geçti. Aslı Enver’in reklam filmindeki samimi tavırları seyircisinin onayını alırken bakın bu samimi tavırlar kendisine ne kadar kazandırdı. İşte detaylar...

Kanal D ekranlarından yayınlanan ve döneminin favori yapımı olan Kavak Yelleri dizisinden bu yana bir hayli popüler olan kadın oyunculardan biri haline dönüşen Aslı Enver, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Daha önce Selma Ergeç ve Burcu Esmersoy gibi iddialı isimlerin oynadığı bir banka reklamında bu kez Aslı Enver kamera karşısına geçti. Aslı Enver’in reklam filmindeki samimi tavırları seyircisinin onayını alırken; bu reklam filminden aldığı ücret adeta dudakları uçuklattı. Peki, Aslı Enver son reklam filminden ne kadar kazandı? Aslı Enver’in aylık kazancı ne? Aslı Enver maaşı kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

29 Nis 2022 - 00:10 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gülşah Saraçoğlu'nun Estetiksiz Haliyle Şaşırttı! Görenler “Yok Artık” Dedi! Dişleri, Dudakları, Adeta Yeniden Doğmuş... mask
Gülşah Saraçoğlu'nun Estetiksiz Haliyle Şaşırttı! Görenler “Yok Artık” Dedi! Dişleri, Dudakları, Adeta Yeniden Doğmuş...
Esra Erol’ın Kardeşi Eda Erol Yaktı Yıktı! Alişan’ın Eski Nişanlısıydı; Eser Bırakmadı! “Analar Neler Doğurmuş!” Gören Tanıyamıyor! mask
Esra Erol’ın Kardeşi Eda Erol Yaktı Yıktı! Alişan’ın Eski Nişanlısıydı; Eser Bırakmadı! “Analar Neler Doğurmuş!” Gören Tanıyamıyor!
Müge Anlı’da Kahreden, Yürek Yakan Anlar! Tam Tamına 34 Yıl Sonra Tenine Dokunabildi! Gözyaşları Sel Oldu Akıyor… mask
Müge Anlı’da Kahreden, Yürek Yakan Anlar! Tam Tamına 34 Yıl Sonra Tenine Dokunabildi! Gözyaşları Sel Oldu Akıyor…
İbrahim Tatlıses’in Bilinmeyen Bir Torunu Daha Çıktı! Gören Hayran Kalıyor; Güzelliği Ortalığı İnletiyor! “İbo’yla Alakası Yok!” mask
İbrahim Tatlıses’in Bilinmeyen Bir Torunu Daha Çıktı! Gören Hayran Kalıyor; Güzelliği Ortalığı İnletiyor! “İbo’yla Alakası Yok!”
Petek Dinçöz’ün Son Halini Gören Şok Oluyor! Rezza Zarrab’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu… Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… mask
Petek Dinçöz’ün Son Halini Gören Şok Oluyor! Rezza Zarrab’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu… Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…
Toygar Işıklı’nın Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Aylin Işıklı’yı Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Yıllarca Adına Şarkılar Yazmış… mask
Toygar Işıklı’nın Biricik Eşi Bakın Kim Çıktı! Aylin Işıklı’yı Görenler Şaştı Kaldı… Meğer Yıllarca Adına Şarkılar Yazmış…
Hande Erçel – Kaan Yıldırım Aşkında Son Dakika Gelişmesi! Kerem Bürsin’in Adını Duyunca Yüzünün Şekli Değişti, Onu Duymak Bile İstemiyor! Nikaha Beş Var… mask
Hande Erçel – Kaan Yıldırım Aşkında Son Dakika Gelişmesi! Kerem Bürsin’in Adını Duyunca Yüzünün Şekli Değişti, Onu Duymak Bile İstemiyor! Nikaha Beş Var…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Krizi! Evli, Barklı, Çocuklu, Hayri'nin Eşi Bakın Kim Çıktı… Sinirler Had Safhada… mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Krizi! Evli, Barklı, Çocuklu, Hayri'nin Eşi Bakın Kim Çıktı… Sinirler Had Safhada…
Merve Boluğur Kasığına Kadar Açılan Mayosuyla Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Bu Pozu Konuşuyor; Sınırlarını Aştıkça Aştı! “Kendine Gel!” mask
Merve Boluğur Kasığına Kadar Açılan Mayosuyla Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Bu Pozu Konuşuyor; Sınırlarını Aştıkça Aştı! “Kendine Gel!”
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor! Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Mutsuz Sona Hazır Olun! Ramazan, Rıfat’tan Beter Olacak… mask
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor! Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Mutsuz Sona Hazır Olun! Ramazan, Rıfat’tan Beter Olacak…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Üç Kız Kardeş Dizisi Seyirciyi Utançtan Kıpkırmızı Etti!! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Final Zilleri Çalındı! Böyle Bir İhanet Görülmedi… mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Seyirciyi Utançtan Kıpkırmızı Etti!! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Final Zilleri Çalındı! Böyle Bir İhanet Görülmedi…
Evlilik Kelimesini Duyunca 10 Km Uzaklaşan Burçlar Hangisidir? İşte Evliliğe En Uzak O Burçlar… mask
Evlilik Kelimesini Duyunca 10 Km Uzaklaşan Burçlar Hangisidir? İşte Evliliğe En Uzak O Burçlar…
En Yalaka Burçlar Hangisidir? İşte Tatlı Diliyle En Gözde Olan O Burçlar… mask
En Yalaka Burçlar Hangisidir? İşte Tatlı Diliyle En Gözde Olan O Burçlar…
Benzin, Motorin Ve LPG'ye Tam Tamına 3 TL KDV Ve ÖTV indirimi! Akaryakıt Litre Fiyatları Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP Ve Total 28 Nisan Fiyat Listesi mask
Benzin, Motorin Ve LPG'ye Tam Tamına 3 TL KDV Ve ÖTV indirimi! Akaryakıt Litre Fiyatları Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP Ve Total 28 Nisan Fiyat Listesi
Gülşah Saraçoğlu'nun Estetiksiz Haliyle Şaşırttı! Görenler “Yok Artık” Dedi! Dişleri, Dudakları, Adeta Yeniden Doğmuş... mask
Gülşah Saraçoğlu'nun Estetiksiz Haliyle Şaşırttı! Görenler “Yok Artık” Dedi! Dişleri, Dudakları, Adeta Yeniden Doğmuş...
Show TV Oğlum Dizisinin Fişini Çekiyor! Son Final Sahnesine Yürek Dayanmayacak! Artık Defterden Adı Silindi! Neler Oluyor? mask
Show TV Oğlum Dizisinin Fişini Çekiyor! Son Final Sahnesine Yürek Dayanmayacak! Artık Defterden Adı Silindi! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status