- 28 Nis 2022 - 12:48 G: 28 Nis 2022 - 12:53

Aslı Enver Yine Asgari Ücretliye Tokat Gibi Çarptı! 3 Dakikalık Reklam Filmi İçin Milyonlar Kazandı! Sosyal Medya İnliyor!

Aslı Enver, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Daha önce Selma Ergeç ve Burcu Esmersoy gibi iddialı isimlerin oynadığı bir banka reklamında bu kez Aslı Enver kamera karşısına geçti. Aslı Enver’in reklam filmindeki samimi tavırları seyircisinin onayını alırken bakın bu samimi tavırlar kendisine ne kadar kazandırdı. İşte detaylar...

Kanal D ekranlarından yayınlanan ve döneminin favori yapımı olan Kavak Yelleri dizisinden bu yana bir hayli popüler olan kadın oyunculardan biri haline dönüşen Aslı Enver, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Daha önce Selma Ergeç ve Burcu Esmersoy gibi iddialı isimlerin oynadığı bir banka reklamında bu kez Aslı Enver kamera karşısına geçti. Aslı Enver’in reklam filmindeki samimi tavırları seyircisinin onayını alırken; bu reklam filminden aldığı ücret adeta dudakları uçuklattı. Peki, Aslı Enver son reklam filminden ne kadar kazandı? Aslı Enver’in aylık kazancı ne? Aslı Enver maaşı kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…

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28 Nis 2022 - 12:48 - Magazin

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