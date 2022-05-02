Aslı Enver'in Son Kazancı Dudak Uçuklattı! 3 Dakikalık Reklam Filmi İçin Milyonlar Kazandı! Sosyal Medya İnliyor!
Aslı Enver, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Daha önce Selma Ergeç ve Burcu Esmersoy gibi iddialı isimlerin oynadığı bir banka reklamında bu kez Aslı Enver kamera karşısına geçti. Aslı Enver’in reklam filmindeki samimi tavırları seyircisinin onayını alırken bakın bu samimi tavırlar kendisine ne kadar kazandırdı. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarından yayınlanan ve döneminin favori yapımı olan Kavak Yelleri dizisinden bu yana bir hayli popüler olan kadın oyunculardan biri haline dönüşen Aslı Enver, yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Daha önce Selma Ergeç ve Burcu Esmersoy gibi iddialı isimlerin oynadığı bir banka reklamında bu kez Aslı Enver kamera karşısına geçti. Aslı Enver’in reklam filmindeki samimi tavırları seyircisinin onayını alırken; bu reklam filminden aldığı ücret adeta dudakları uçuklattı. Peki, Aslı Enver son reklam filminden ne kadar kazandı? Aslı Enver’in aylık kazancı ne? Aslı Enver maaşı kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…
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02 May 2022 - 12:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.