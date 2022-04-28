Survivor Panorama’dan Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Gönderildi! Acun Ilıcalı “Subaşı” Soyadına Ait Kim Varsa İpleri Kesiyor! Önce Babasıyla…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Survivor Panorama masasında bir ortaklık daha bozuldu! Şeyma Subaşı’nın kardeşi Kübra Açıl’a tüm işlerini bitiren Acun Ilıcalı, “Subaşı” soyadına sahip kimseyle çalışmama kararını verdi. İpleri kesen Acun Ilıcalı milyonların ağzının açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasını yorumlamak için bulunan Survivor Panorama masasında Hakan Hatipoğlu, Damla Can, Gökhan Özdemir, İhsan Tarkan, Kemal Özcanlı ve Kübra Açıl gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor. Sözleriyle Survivor yarışmasının seyrini değiştiren Şeyma Subaşı’nın kardeşi Kübra Açıl’ın ise Panorama sunuculuğunda sona geldiği gündeme geldi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.