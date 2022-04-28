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28 Nis 2022 - 12:57

Survivor Panorama’dan Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Gönderildi! Acun Ilıcalı “Subaşı” Soyadına Ait Kim Varsa İpleri Kesiyor! Önce Babasıyla…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Survivor Panorama masasında bir ortaklık daha bozuldu! Şeyma Subaşı’nın kardeşi Kübra Açıl’a tüm işlerini bitiren Acun Ilıcalı, “Subaşı” soyadına sahip kimseyle çalışmama kararını verdi. İpleri kesen Acun Ilıcalı milyonların ağzının açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?