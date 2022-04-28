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28 Nis 2022 - 13:21

Alişan ve Buse Varol’dan Boşanma İddialarına Tokat Gibi Yanıt! Tuz Buz Oldukları, Mahkeme Kapılarının Aralandığı Konuşuluyordu! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un aralarının yeniden kötü olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise boşanma iddialarına tokat gibi şok bir yanıt geldi. Aralarının yeniden tuz buz olduğu konuşulan Alişan ve Buse Varol’un mahkeme salonunun kapılarını araladıkları konuşuluyordu ki, Buse Varol’dan titreten bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…