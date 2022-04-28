Alişan ve Buse Varol’dan Boşanma İddialarına Tokat Gibi Yanıt! Tuz Buz Oldukları, Mahkeme Kapılarının Aralandığı Konuşuluyordu! Meğer…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un aralarının yeniden kötü olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise boşanma iddialarına tokat gibi şok bir yanıt geldi. Aralarının yeniden tuz buz olduğu konuşulan Alişan ve Buse Varol’un mahkeme salonunun kapılarını araladıkları konuşuluyordu ki, Buse Varol’dan titreten bir paylaşım geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan, minik kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayır kutlamıştı. Bu durum sonrasında ikilinin arasının fena halde açık olduğu gündeme gelmiş, boşanacakları konuşulmuştu. Buse Varol o dönemlerde birde alyansını çıkarmış bir şekilde görüntülenince; gemileri yaktığını düşündürmüştü. Sonunda ikili bir araya gelmiş ve el ele görüntü vermişlerdi. Peki, Buse Varol ve Alişan arasında neler oluyor?
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28 Nis 2022 - 13:21 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.