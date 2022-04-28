- 28 Nis 2022 - 21:10

Sigara Fiyatlarına Kabus Gibi Zam Haberi! BAT, JTI, Philip Morris Marka Sigara Kullanan Ayvayı Yedi! 28 Nisan Sigara Fiyatları…

Bir süredir zam alacağı yönündeki haberler ile sigara içen vatandaşı endişelendiren tütün ve tütün grupları ile ilgili beklenen haber konuyla ilgili yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden geldi. Bu kararnamenin ardından sigara fiyatlarında değişim yaşanması beklenirken; güncel sigara fiyatları da belli oldu. İşte sigara fiyatlarına gelen son zammın detayları..

Bir süredir zam alacağı yönündeki haberler ile sigara içen vatandaşı endişelendiren tütün ve tütün grupları ile ilgili beklenen haber konuyla ilgili yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden geldi. Bu kararnamenin ardından sigara fiyatlarında değişim yaşanması beklenirken; güncel sigara fiyatları da belli oldu. Öte yandan güncel sigara fiyatları, vatandaşların ağzını açık bırakacak rakamlara kadar ulaştı. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Sigara fiyatlarına zam geldi mi 2022? BAT, JTİ, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 28 Nisan sigara fiyatları…

28 Nis 2022 - 21:10 - Gündem

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Benzin, Motorin Ve LPG'ye Tam Tamına 3 TL KDV Ve ÖTV indirimi! Akaryakıt Litre Fiyatları Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP Ve Total 28 Nisan Fiyat Listesi mask
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ŞOK Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarında Görülmemiş Büyük İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 32 TL, 65 TL, 106 TL, Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes İndirime Doyacak!
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Tarım Kredi Market Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı Ve Toz Şekerde Görülmemiş İndirim Yaptı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Bayrama Mutlu Girecek! Tam Tamına… mask
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Sigaraya Tam Tamına 5 Lira Zam Haberi! Parliament, Marlboro, Camel Ve Winston İçicilere Kabus Gibi Haber! Tarih Verildi, Cüzdanlar Yanacak!
A101 Market Kırmızı Et, Tavuk ve Balıkta Büyük İndirim Yaptı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına… mask
A101 Market Kırmızı Et, Tavuk ve Balıkta Büyük İndirim Yaptı! Görenler Gözlerine İnanamadı! Herkes Ete Doyacak! Tam Tamına…
Apple Cep Telefonu Fiyatlarına Şok İndirim! iPhone SE, iPhone 13 Pro, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS - XR, iPhone 8 Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Vatan, Teknosa, MediaMarkt Apple Cep Telefonu Fiyatları Ne Oldu? mask
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