Sigara Fiyatlarına Kabus Gibi Zam Haberi! BAT, JTI, Philip Morris Marka Sigara Kullanan Ayvayı Yedi! 28 Nisan Sigara Fiyatları…

Bir süredir zam alacağı yönündeki haberler ile sigara içen vatandaşı endişelendiren tütün ve tütün grupları ile ilgili beklenen haber konuyla ilgili yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden geldi. Bu kararnamenin ardından sigara fiyatlarında değişim yaşanması beklenirken; güncel sigara fiyatları da belli oldu. Öte yandan güncel sigara fiyatları, vatandaşların ağzını açık bırakacak rakamlara kadar ulaştı. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Sigara fiyatlarına zam geldi mi 2022? BAT, JTİ, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 28 Nisan sigara fiyatları…