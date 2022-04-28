Sigara Fiyatlarına Kabus Gibi Zam Haberi! BAT, JTI, Philip Morris Marka Sigara Kullanan Ayvayı Yedi! 28 Nisan Sigara Fiyatları…
Bir süredir zam alacağı yönündeki haberler ile sigara içen vatandaşı endişelendiren tütün ve tütün grupları ile ilgili beklenen haber konuyla ilgili yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden geldi. Bu kararnamenin ardından sigara fiyatlarında değişim yaşanması beklenirken; güncel sigara fiyatları da belli oldu. İşte sigara fiyatlarına gelen son zammın detayları..
Bir süredir zam alacağı yönündeki haberler ile sigara içen vatandaşı endişelendiren tütün ve tütün grupları ile ilgili beklenen haber konuyla ilgili yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden geldi. Bu kararnamenin ardından sigara fiyatlarında değişim yaşanması beklenirken; güncel sigara fiyatları da belli oldu. Öte yandan güncel sigara fiyatları, vatandaşların ağzını açık bırakacak rakamlara kadar ulaştı. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Sigara fiyatlarına zam geldi mi 2022? BAT, JTİ, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 28 Nisan sigara fiyatları…
28 Nis 2022 - 21:10 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.