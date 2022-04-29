- 29 Nis 2022 - 20:59

Müge Anlı’da Kahreden, Yürek Yakan Anlar! Benoit Murat 19 Yıldır Aradığı Annesini 5 dakikada Buldu! Gözyaşları Sel Oldu Akıyor…

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bir hasreti daha sonlandırdı. Fransa’ya evlatlık verilen ve annesini 34 yıldır görmeyen Benoit Murat isimli kişinin annesine ulaşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 34 yıllık gizemi çözdü. İşte Benoit Murat ile ilgili ayrıntılar...

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bir hasreti daha sonlandırdı. Fransa’ya evlatlık verilen ve annesini 34 yıldır görmeyen Benoit Murat isimli kişinin annesine ulaşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 34 yıllık gizemi çözdü. Annesi ile ilgili gerçekleri öğrenen Benoit Murat ise, gözyaşlarını tutamadı! Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Benoit Murat olayı ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert Benoit Murat’ın annesi bulundu mu, annesi kim? İşte, detaylar…

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29 Nis 2022 - 20:59 - Magazin

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