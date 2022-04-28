Müge Anlı’da Kahreden, Yürek Yakan Anlar! Tam Tamına 34 Yıl Sonra Tenine Dokunabildi! Gözyaşları Sel Oldu Akıyor…
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bir hasreti daha sonlandırdı. Fransa’ya evlatlık verilen ve annesini 34 yıldır görmeyen Benoit Murat isimli kişinin annesine ulaşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 34 yıllık gizemi çözdü. İşte Benoit Murat ile ilgili ayrıntılar...
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bir hasreti daha sonlandırdı. Fransa’ya evlatlık verilen ve annesini 34 yıldır görmeyen Benoit Murat isimli kişinin annesine ulaşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 34 yıllık gizemi çözdü. Annesi ile ilgili gerçekleri öğrenen Benoit Murat ise, gözyaşlarını tutamadı! Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Benoit Murat olayı ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert Benoit Murat’ın annesi bulundu mu, annesi kim? İşte, detaylar…
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28 Nis 2022 - 13:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.