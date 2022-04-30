Esra Erol’ın Kardeşi Eda Erol Herkesi Şok Etti! Alişan’ın Eski Nişanlısıydı; Eser Bırakmadı! “Analar Neler Doğurmuş!” Gören Tanıyamıyor!
ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından birine imza atan Esra Erol’un Esra Erol’da isimli programında birlikte çalıştığı Eda Erol, yeni halleri ve iddialı paylaşımları ile herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Geçmişte Alişan ile nişanlı olan Eda Erol’un yeni hali bir hayli beğenilirken; takipçilerinden de tam not almayı başardı. İşte Eda Erol ile ilgili son detaylar ve son hali...
ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından birine imza atan Esra Erol’un Esra Erol’da isimli programında birlikte çalıştığı Eda Erol, yeni halleri ve iddialı paylaşımları ile herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Geçmişte Alişan ile nişanlı olan Eda Erol’un yeni hali bir hayli beğenilirken; takipçilerinden de tam not almayı başardı. Öte yandan Eda Erol’un o hallerini gören sosyal medya kullanıcıları, ilginç yorumlarda da bulundu. Peki, Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol nasıl bir değişim geçirdi? Eda Erol ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
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30 Nis 2022 - 20:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.