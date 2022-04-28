Asgari Ücretli Vatandaşa En Az 1500 Lira Yatacak! Devlet Düğmeye Bastı! Hesaplarınızı Kontrol Edin!

Bayram öncesi emekli ikramiyelerinden emekli maaşlarına kadar pek çok kalemdeki ödemeler artan masrafların karşılanabilmesi için öne çekildi. Bunun yanı sıra öğrencilere verilen krediler ve işsizlik maaşı gibi ödemeler de bayram masraflarının karşılanabilmesi adına vatandaşların hesabına aktarıldı. Öte yandan bayram öncesi hesaba aktarılmaya başlanan ödeme türlerinden biri de tediye ödemeleri oldu! Peki, tediye nedir? 2022 tediye ödemeleri başladı mı, ne zaman yapılacak? Tediye ödemeleri kimlere yapılır? Tediye bayram ödemeleri ne zaman? İşte, detaylar…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...