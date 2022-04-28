- 28 Nis 2022 - 13:39 G: 28 Nis 2022 - 13:42

Asgari Ücretli Vatandaşa En Az 1500 Lira Yatacak! Sevinçten Zırıl Zırıl Ağlanabilir… Devlet Düğmeye Bastı! Hesaplarınızı Kontrol Edin!

Bayram öncesi emekli ikramiyelerinden emekli maaşlarına kadar pek çok kalemdeki ödemeler artan masrafların karşılanabilmesi için öne çekildi. Bunun yanı sıra öğrencilere verilen krediler ve işsizlik maaşı gibi ödemeler de bayram masraflarının karşılanabilmesi adına vatandaşların hesabına aktarıldı. İşte detaylar...

Bayram öncesi emekli ikramiyelerinden emekli maaşlarına kadar pek çok kalemdeki ödemeler artan masrafların karşılanabilmesi için öne çekildi. Bunun yanı sıra öğrencilere verilen krediler ve işsizlik maaşı gibi ödemeler de bayram masraflarının karşılanabilmesi adına vatandaşların hesabına aktarıldı. Öte yandan bayram öncesi hesaba aktarılmaya başlanan ödeme türlerinden biri de tediye ödemeleri oldu! Peki, tediye nedir? 2022 tediye ödemeleri başladı mı, ne zaman yapılacak? Tediye ödemeleri kimlere yapılır? Tediye bayram ödemeleri ne zaman? İşte, detaylar…


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28 Nis 2022 - 13:39 - Gündem

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