- 28 Nis 2022 - 13:50 G: 28 Nis 2022 - 14:06

Mahkum Dizisinde Son Dakika Gelişmesi! Avukat Cemre’den Sonra Büge’de Ölerek Veda Ediyor! Ölümü En Sevdiğinin Elinden Olacak…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da yaprak dökümü başladı. Avukat Cemre karakterinden sonra Melike İpek Yalova’nın hayat verdiği Büge karakterinin de ekranlara veda edeceği son dakika gelişmesiyle aktarıldı. Ölümü sevdiğinin ellerinden olurken; sosyal medyada sallanmaya başlandı! Peki, Mahkum dizisinde neler oluyor?

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her Perşembe akşamına damgasını vuran ve reyting sıralamasında ilk sıraya yerleşen Mahkum dizisinde vedaların ardı arkası resmen kesilmedi! Avukat Cemre karakteriyle çok sevilen Seray Kaya’dan hemen sonra Melike İpek Yalova’nın da diziden ayrılacağı açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Nis 2022 - 13:50 Ankara- Yaşam

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