Mahkum Dizisinde Son Dakika Haberi! Avukat Cemre’den Sonra Büge’de Ölerek Diziye Veda Ediyor! Ölümü En Sevdiğinin Elinden Olacak…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da yaprak dökümü başladı. Avukat Cemre karakterinden sonra Melike İpek Yalova’nın hayat verdiği Büge karakterinin de ekranlara veda edeceği son dakika gelişmesiyle aktarıldı. Ölümü sevdiğinin ellerinden olurken; sosyal medyada sallanmaya başlandı! Peki, Mahkum dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Hayal Köseoğlu ve Melike İpek Yalova gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Her Perşembe akşamına damgasını vuran ve reyting sıralamasında ilk sıraya yerleşen Mahkum dizisinde vedaların ardı arkası resmen kesilmedi! Avukat Cemre karakteriyle çok sevilen Seray Kaya’dan hemen sonra Melike İpek Yalova’nın da diziden ayrılacağı açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.