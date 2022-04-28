Petek Dinçöz’ün Son Halini Gören Şok Oluyor! Rezza Zarrab’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu… Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…

Serkan Kodaloğlu’ndan ayrıldıktan sonra Amerika’ya yerleşen Petek Dinçöz, şimdilerde Ebru Gündeş’in eski eşi Rezza Zarrab ile birlikte anılmaya başlanmıştı. Bu birliktelik ile ilgili herkesi meraklandıran Petek Dinçöz, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken; çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. O paylaşımın ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Petek Dinçöz, bakın ne paylaştı! Peki, Petek Dinçöz boşandı mı, neden boşandı? Petek Dinçöz ile Rezza Zarrab birlikte mi? Petek Dinçöz, nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

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