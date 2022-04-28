Petek Dinçöz’ün Son Halini Gören Şok Oluyor! Rezza Zarrab’la Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu… Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…
Serkan Kodaloğlu’ndan ayrıldıktan sonra Amerika’ya yerleşen Petek Dinçöz, şimdilerde Ebru Gündeş’in eski eşi Rezza Zarrab ile birlikte anılmaya başlanmıştı. Bu birliktelik ile ilgili herkesi meraklandıran Petek Dinçöz, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken; çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. İşte Petek Dinçöz ile ilgili son detaylar...
Serkan Kodaloğlu’ndan ayrıldıktan sonra Amerika’ya yerleşen Petek Dinçöz, şimdilerde Ebru Gündeş’in eski eşi Rezza Zarrab ile birlikte anılmaya başlanmıştı. Bu birliktelik ile ilgili herkesi meraklandıran Petek Dinçöz, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken; çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. O paylaşımın ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Petek Dinçöz, bakın ne paylaştı! Peki, Petek Dinçöz boşandı mı, neden boşandı? Petek Dinçöz ile Rezza Zarrab birlikte mi? Petek Dinçöz, nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
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28 Nis 2022 - 14:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.